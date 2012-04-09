Студентам предложили вставать на час позже Чтобы разгрузить столичный общественный транспорт, власти предлагают перенести начало первых пар в вузах на 10 утра.
Чиновники предложили перенести начало занятий в московских вузах c 8:30 и 9:00 на 10:00 — эта мера поможет разгрузить подземку и автобусы, ведь сегодня в городе учится около миллиона студентов, сообщает газета «Известия».
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и зампред комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Госдумы Роберт Шлегель создали «Движение за 10 часов», куда предлагают вступить всем московским вузам, поддерживающим инициативу. Чиновники будут проводить опросы в соцсетях и собираются запустить специальный сайт под рабочим названием «Студинициатива.рф», где студенты смогут выразить свое мнение о переносе занятий.
Как рассказал «Известиям» Роберт Шлегель, работать сайт будет по принципу «Переводчасов.рф», на котором пользователи голосуют за или против перевода стрелок. По словам чиновника, такую инициативу выдвинули сами студенты. Если предложение получит больше 10 тысяч голосов, его будут рассматривать на уровне вузов.
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Полтора года назад столичным чиновникам перенесли начало рабочего дня на 8 утра — это особенно не сказалось на загруженности общественного транспорта. Впрочем, госслужащих в Москве в несколько раз меньше, чем студентов.
Комментарии
Не эффективней. В метро на первые поезда 5:30-5:40 очеред неимоверная, в поезд не зайти.
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