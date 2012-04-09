Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и зампред комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Госдумы Роберт Шлегель создали «Движение за 10 часов», куда предлагают вступить всем московским вузам, поддерживающим инициативу. Чиновники будут проводить опросы в соцсетях и собираются запустить специальный сайт под рабочим названием «Студинициатива.рф», где студенты смогут выразить свое мнение о переносе занятий.

Как рассказал «Известиям» Роберт Шлегель, работать сайт будет по принципу «Переводчасов.рф», на котором пользователи голосуют за или против перевода стрелок. По словам чиновника, такую инициативу выдвинули сами студенты. Если предложение получит больше 10 тысяч голосов, его будут рассматривать на уровне вузов.