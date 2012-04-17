В День культурного наследия в Москве проведут 18 экскурсий 18 апреля Москомнаследия и журнал «Большой город» устраивают необычную акцию: 18 известных людей проведут экскурсии по историческим местам Москвы.
Московский департамент культурного наследия решил необычно отпраздновать свой профессиональный праздник: в День исторического и культурного наследия 18 известных москвичей проведут бесплатные экскурсии по своим любимым местам. Акция пройдет совместно с журналом «Большой город», который планирует опубликовать на своем сайте фотоотчеты с каждой экскурсии.
В роли экскурсоводов выступят главный редактор «Афиши» Илья Красильщик и главный редактор «Большого города» Филипп Дзядко, ресторатор Митя Борисов, архитекторы Евгений Асс и Александр Бродский, замдиректора музеев Кремля Андрей Баталов, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский и другие. Начнутся все экскурсии в разных местах, но в одно время — 18:00. Чтобы записаться на встречу, нужно поставить like под соответствующим статусом на странице Москомнаследия в Facebook. Там же можно найти подробную информацию о месте встречи с экскурсоводом.
Записаться на экскурсии Москомнаследия можно через интернет
«Белые палаты» станут общественным центром
Пока опубликован лишь предварительный список экскурсий:
- Евгений Асс, архитектор — Патриаршие пруды;
- Сергей Бунтман, заместитель главного редактора радио «Эхо Москвы» — от 4-й Мещанской улицы до Больничного переулка;
- Митя Борисов, владелец кафе «Жан-Жак», «Бонтемпи» — Красные и Белые палаты;
- Александр Бродский, архитектор — Старосадский переулок;
- Андрей Баталов, заместитель директора Музеев Московского Кремля — Ивановская горка;
- Василий Бычков, директор ЦДХ на Крымском Валу — ЦДХ и парк искусств «Музеон»;
- Владимир Седов, профессор МАРХИ — Замоскворечье;
- Филипп Дзядко, главный редактор журнала «Большой город» — Печатников переулок;
- Дмитрий Ицкович, ресторатор — Пречистенка, Остоженка;
- Денис Ромодин, москвовед — ДК ЗИЛ;
- Константин Михайлов, координатор движения «Архнадзор» — Маросейка и Покровка;
- Кирилл Асс, архитектор — От Новинского до Никитского;
- Екатерина Кибовская, заместитель директора ЦПКиО — парк Горького;
- Илья Красильщик, главный редактор журнала «Афиша» — информация уточняется;
- Леонид Кондрашев, главный археолог Москвы — археологический выставочный комплекс «Старый Гостиный Двор»;
- Николай Переслегин, советник главы Москомнаследия — Дворец пионеров на Воробьёвых горах;
- Дмитрий Швидковский, ректор МАРХИ — МАРХИ.
Также 18 апреля традиционно откроют для бесплатного посещения более трехсот музеев и культурно-исторических памятников, причем работать они будут до восьми вечера. По словам Сергея Капкова, главы департамента культуры, всего в этот день пройдет более 1 000 мероприятий, которые, как ожидается, посетят полтора миллиона человек. Заметим, что в этом году к акции присоединились Музей иконы, Музей криминалистики и другие учреждения.
Комментарии
Я тоже с выходных искала, где же проходит эта онлайн-регистрация, анонсы, анонсы, анонсы.. И, наконец, что-то внятное))
Только как теперь выбрать, на кукую из них идти?? Ужасно, все в одно и тоже время..
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