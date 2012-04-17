Московский департамент культурного наследия решил необычно отпраздновать свой профессиональный праздник: в День исторического и культурного наследия 18 известных москвичей проведут бесплатные экскурсии по своим любимым местам. Акция пройдет совместно с журналом «Большой город», который планирует опубликовать на своем сайте фотоотчеты с каждой экскурсии.

В роли экскурсоводов выступят главный редактор «Афиши» Илья Красильщик и главный редактор «Большого города» Филипп Дзядко, ресторатор Митя Борисов, архитекторы Евгений Асс и Александр Бродский, замдиректора музеев Кремля Андрей Баталов, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский и другие. Начнутся все экскурсии в разных местах, но в одно время — 18:00. Чтобы записаться на встречу, нужно поставить like под соответствующим статусом на странице Москомнаследия в Facebook. Там же можно найти подробную информацию о месте встречи с экскурсоводом.