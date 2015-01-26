25 января вышла первая серия 22-го сезона популярного британского шоу Top Gear, съёмки которой проходили в июле прошлого года в Петербурге.

В Петербурге ведущие программы пытались выяснить, при помощи какого вида транспорта легче и удобнее передвигаться по городу. Петербург они выбрали из-за обилия вариантов: в городе есть разные типы дорог, а также водные каналы.

В итоге один из ведущих протестировал велосипеды, электромобиль, катер и спустился в метро. Серию можно посмотреть по ссылке.