Петербург в Top Gear, технология PayPass в метро и последняя «Стратегия-31» Петербург в передаче Top Gear, технология PayPass в метро, последняя акция «Стратегия-31» и другие важные городские новости уходящей недели
Петербург в Top Gear
25 января вышла первая серия 22-го сезона популярного британского шоу Top Gear, съёмки которой проходили в июле прошлого года в Петербурге. В Северной столице ведущие программы пытались выяснить, при помощи какого вида транспорта легче и удобнее передвигаться по городу.
В метро — по мобильному
В петербургском метро внедрили платёжную технологию MasterCard PayPass. На всех станциях для оплаты PayPass оборудовали левую тумбу багажного турникета, она отмечена надписью «Оплачивайте проезд картой». Для прохода достаточно коснуться бесконтактной банковской картой или устройством с MasterCard PayPass (телефоном, брелоком или часами) жёлтого круга на тумбе.
Рынок премиум-класса на Комендантском
На Комендантском проспекте, 43 откроется сельскохозяйственный рынок премиум-класса под названием «Ферма-маркет». Сейчас его здание уже построено и введено в эксплуатацию, а запуск планируется на 1 апреля.
Мораторий на новых сотрудников в «Балтике»
Руководство Carlsberg Group, которой принадлежит пивоваренная компания «Балтика», приняло решение ввести мораторий на приём новых сотрудников. Это связано с экономическим кризисом и касается всех отделений компании по России, в том числе в Петербурге.
Последняя «Стратегия-31»
Акция «Стратегия-31» у Гостиного двора в последний раз прошла в Петербурге 31 января. Представители партии сообщили, что петербургские митинги по 31-м числам придётся прекратить из-за конфликта на Украине.