Приостановка работы «Авроры»

Одна из крупнейших концертных площадок Петербурга «Аврора концерт холл» на неопределённый срок прекращает работу. Причина — финансовые трудности. Все ближайшие концерты организаторы перенесли в другие клубы.

   

Скандал в епархии

Епархиальное управление Санкт-Петербургской митрополии запретило служение двум клирикам, которые, как считают в епархии, могли нанести ущерб репутации и имиджу Русской православной церкви в глазах общественности.

   

Возможное закрытие Coffeeshop Company

Сотрудников компании «Кофе сэт», развивающей сеть австрийских кофеен Сoffeeshop Company, работодатель уведомил о том, что в конце весны им, возможно, придётся искать новую работу. Это произойдёт, если в ближайшее время компании не удастся договориться с банками-кредиторами о реструктуризации долга. 

   

World Press Photo за снимок с гей-парой

Жюри конкурса World Press Photo присудило главную премию снимку датского фотографа Мадса Ниссена. На лучшей фотографии 2014 года изображён интимный момент из жизни петербургской гей-пары. 

 

   

Уголовное дело против директора «Магнита»

Директору магазина «Магнит» в Кронштадте Ольге Конюховой предъявили обвинение. Уголовное дело в отношении 43-летней женщины возбудили по статьям о самоуправстве и о причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей».