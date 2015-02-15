World Press Photo за снимок с гей-парой, уголовное дело против «Магнита» и скандал в епархии Главный приз World Press Photo за снимок с гей-парой, уголовное дело против директора кронштадтского «Магнита», скандал в епархии и другие важные городские события уходящей недели
Приостановка работы «Авроры»
Одна из крупнейших концертных площадок Петербурга «Аврора концерт холл» на неопределённый срок прекращает работу. Причина — финансовые трудности. Все ближайшие концерты организаторы перенесли в другие клубы.
Скандал в епархии
Епархиальное управление Санкт-Петербургской митрополии запретило служение двум клирикам, которые, как считают в епархии, могли нанести ущерб репутации и имиджу Русской православной церкви в глазах общественности.
Возможное закрытие Coffeeshop Company
Сотрудников компании «Кофе сэт», развивающей сеть австрийских кофеен Сoffeeshop Company, работодатель уведомил о том, что в конце весны им, возможно, придётся искать новую работу. Это произойдёт, если в ближайшее время компании не удастся договориться с банками-кредиторами о реструктуризации долга.
World Press Photo за снимок с гей-парой
Жюри конкурса World Press Photo присудило главную премию снимку датского фотографа Мадса Ниссена. На лучшей фотографии 2014 года изображён интимный момент из жизни петербургской гей-пары.
Уголовное дело против директора «Магнита»
Директору магазина «Магнит» в Кронштадте Ольге Конюховой предъявили обвинение. Уголовное дело в отношении 43-летней женщины возбудили по статьям о самоуправстве и о причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей».