Ко Дню Победы на брандмауэре дома 1б на Малом проспекте Петроградской стороны появится граффити — большое изображение ангела, сообщает пресс-служба муниципального образования «Округ Петровский».

Рисунок выбрали в ходе конкурса из 32 работ. Победителем конкурса стала творческая группа из Владивостока «33+1». Позже рисунок под названием «Летящий ангел» доработают (в частности, добавят праздничный салют) и нанесут на стену дома.

Идея украсить дом граффити ко Дню Победы принадлежит одному из жильцов. Правая стена здания на Малом просматривается со стороны Ждановской набережной и, по мнению жителей, не вписывается в творческий стиль дома, поэтому её решили расписать.

В Петербурге группа «33+1» рисует с 2008 года, пишет «Метро». Их первую работу можно увидеть на брандмауэре одного из домов на Коломенской улице: это портреты Эрнесто Че Гевары и Сальвадора Дали. Закончить граффити так и не удалось, поскольку художники рисовали нелегально.