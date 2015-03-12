Из-за обращений петербуржцев, которым мешает спать шум на стройплощадках и во дворах, ночное время в городе будет начинаться в 22:00, а не в 23:00, как сейчас. Законодательное собрание Петербурга рассмотрит соответствующие поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях». Об этом пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что необходимо также учитывать «рекомендованные педиатрами нормы продолжительности ночного сна: для студентов — в количестве 8–9 часов, для школьников — 9–10 часов».

При этом дневное время в Петербурге будет начинаться, как и сейчас, в 07:00— за исключением выходных и праздничных дней, когда шуметь нельзя до 12:00.

Сейчас штрафы за нарушение местного закона о тишине составляют от 500 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 25 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.