Дом Бенуа на Каменноостровском проспекте, 26–28 при поддержке издательского дома LAM запускает курс «Управление новыми медиа». Курс начнётся 1 апреля и завершится 6 мая.

Задача курса — рассмотреть, как новые медиа влияют на людей и организации, а также дать практические рекомендации по применению диджитал-технологий в различных сферах. О том, как создавать инновационные проекты в эпоху новых медиа, расскажут топ-менеджеры таких компаний, как AirBnb, Uber, «Йополис», Founder Institute, Havas Digital, а также известные философы и журналисты.

Ученики курса будут работать над собственными проектами. В конце состоится защита работ перед экспертным жюри, и победитель получит возможность индивидуально консультироваться с экспертами по реализации своей идеи.

Стоимость курса — 15 тысяч рублей (для студентов — 10 тысяч рублей). Записаться можно по ссылке.