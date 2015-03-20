В Петербурге 22 марта стартует народный проект «Последний адрес». Имена двенадцати ленинградцев, расстрелянных в годы Большого террора или погибших в заключении в лагерях, появятся на пяти домах в центре Петербурга. Об этом сообщается на сайте проекта.

Мемориальные таблички установят по следующим адресам: улица Пушкинская, 19; улица Декабристов, 9; улица Рубинштейна, 23; набережная реки Фонтанки, 34 и 129. Инициаторами установки стали родственники и соседи репрессированных ленинградцев.

На мемориальных табличках будут имена инженера-железнодорожника Феликса Францевича Багинского, руководителя корпусных цехов завода Анатолия Елеазаровича Гадзевича, работника швейной артели Рудольфа Петровича Рубена (все трое — Пушкинская улица, 19). По инициативе жителя дома на набережной Фонтанки, 129 установят 5 табличек. Пятеро жителей этого дома были расстреляны в течение трёх месяцев: с ноября 1937 по январь 1938 года. Это Порфирий Васильевич Аботнин, Григорий Кононович Новолодский, Яков Менделеевич Разгон, Иван Родионович Скоморохов, Адольф Янович (Иванович) Славинский. Родственники учёного-востоковеда, переводчика китайской «Книги перемен» Юлиана Константиновича Щуцкого инициировали установку памятного знака на улице Декабристов, 9. Родные Эриха-Аршавара Аваляна, инженера-экономиста, до ареста проживавшего в доме 23 по улице Рубинштейна, живут сейчас в Москве и на Украине. Они специально приедут на несколько часов в Петербург, чтобы во дворе «Довлатовского дома» открыть памятный знак своему родственнику, расстрелянному в Ленинграде в 1938 году.

Среди заявителей есть также государственный музей — Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, пожелавший разместить на своих стенах таблички жившим здесь искусствоведу Николаю Николаевичу Пунину и рабочему Генриху Яновичу Каминскому. В музейном садике Фонтанного дома 22 марта в 14:00 состоится основная церемония открытия первых памятных знаков в Петербурге.