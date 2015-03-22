«Заминирования» торговых центров, уголовное дело в КГИОП и петиция против пыли «Заминирования» торговых центров, уголовное дело в КГИОП, петиция против пыли и другие важные городские события уходящей недели
Пингвин в канале Грибоедова
В канале Грибоедова в минувшие выходные горожане заметили арт-объект — пингвина, плывущего по воде на маленькой льдине. Его можно было увидеть с правой стороны канала неподалёку от Спаса на Крови.
«Заминирования» торговых центров
На этой неделе сразу в пять торговых центров поступали анонимные звонки о заминировании. Жертвами телефонных террористов стали «Сити-Молл», «Атмосфера», «Родео-драйв», «Лондон-молл» и «Гранд Каньон». Ни в одном из случаев взрывчатые вещества не обнаружили.
Взятка и КГИОП
Заместителя председателя Комитета по охране памятников Игоря Гришина задержали за взятку в 5 миллионов рублей. В его квартире в элитном комплексе «Парадный квартал» и в рабочем кабинете провели обыски. В квартире оперативники обнаружили оригиналы картин известных художников.
Пыль
На сайте Change.org запустили сбор подписей под петицией с требованием спасти город от пыли. Петиция адресована губернатору Георгию Полтавченко.
Светофор нового поколения
На Лиговском проспекте напротив Московского вокзала установили светофор нового поколения. Он светит почти минуту и позволяет пешеходам перейти весь проспект сразу, не делая остановку на островке безопасности.