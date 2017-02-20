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Сотрудники Пулковской обсерватории объявили вотум недоверия директору учреждения Это решение приняли на профсоюзном собрании

РедакторСергей Феофанов

20 февраля сотрудники Пулковской обсерватории провели профсоюзное собрание. В ходе встречи они объявили вотум недоверия директору учреждения Назару Исханову, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на завлабораторией астрометрии и звездной астрономии Елену Рощину.

По ее словам, 127 членов профсоюза потребовали отставки Исханова, 27 участников голосования высказались против. Об итогах собрания сотрудники обсерватории уведомят Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук.

Недовольство деятельностью Исханова, избранного директором обсерватории весной 2016 года, вызвали увольнения сотрудников и согласование строительства жилых домов рядом с обсерваторией.

Сотрудники считают, что строительство жилья помешает наблюдению за небесными телами. Кроме того, решение о строительстве не согласовали с ученым советом.

 В конце января на Марсовом поле прошел митинг в защиту территории Пулковской обсерватории от застройки. Также сообщалось о том, что неизвестные взломали большой солнечный телескоп и АТС.

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