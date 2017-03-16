В Мариинском дворце проходит вторая научно-практическая конференция, посвященная созданию Генплана Петербурга с 2019 по 2043 годы. Разработку документа должны закончить осенью 2017 года, принятие Генплана намечено на 2018 год, сообщает «Фонтанка».

Власти Петербурга и Ленобласти намерены разработать концепцию совместного градостроительного развития обеих территорий и учесть планы по градостроительному развитию области в городском Генплане.

«Это попытка урегулировать проблемы развития в приграничной зоне. Главная задача — синхронизация инженерно-транспортной инфраструктуры», — пояснил глава «НИПЦ Генплана» Юрий Бакей.

Акцент в совместной концепции будет сделан на развитие общественного транспорта. В перспективе планируется строительство новых станций метро в районах массовой застройки Ленобласти.