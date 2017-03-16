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25 марта в Петербурге на час отключат подсветку Город присоединится к акции «Час Земли»

РедакторСергей Феофанов

25 марта Петербург присоединится к международной акции «Час Земли». В 20:30 в городе на час отключат подсветку достопримечательностей и улиц, сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Без подсветки останутся такие сооружения, как Зимний дворец, телебашня и Большеохтинский мост. На стрелке Васильевского острова установят экран, на котором будут транслировать постепенное отключение подсветки с городских достопримечательностей.

«Для петербуржцев и гостей города подготовлена концертная программа, которая пройдет в свете неоновых свечей и палочек, а артисты выступят в неоновых костюмах. В рамках просветительской части мероприятия пройдет серия экологических викторин», — пояснили в Смольном.

«Час Земли» — ежегодная экологическая акция, участники которой на один час выключают свет и электроприборы. В Петербурге акция пройдет в восьмой раз.

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