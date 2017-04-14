По факту взрыва у библиотеки на Васильевском острове возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

Подростка, пострадавшего при взрыве, прооперировали. Его состояние оценивается как тяжелое, но жизни пострадавшего ничто не угрожает, пишет «Росбалт». Врачи частично ампутировали одну руку, вторую удалось спасти, заявил источник агентства в правоохранительных органах.

«Состояние тяжелое, продолжаются лечебные и диагностические мероприятия. Но пациент стабилен, угрозы жизни нет», — рассказал главный врач ДКБ № 2 Автандил Микава.

По данным «Фонтанки», пациент находится в медикаментозной коме. Издание сообщает, что следователи рассматривают две версии произошедшего: самоподрыв и неосторожное обращение с устройством. Обе версии исходят из того, что взрывное устройство пострадавший собрал сам. Это предположение объясняется тем, что подросток интересовался химией и побеждал в различных олимпиадах.