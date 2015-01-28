В Петербурге появится интерактивная карта дорожных выбоин и ям. Ею смогут пользоваться не только чиновники, но и обычные горожане, сообщает «БалтИнфо» со ссылкой на заместителя председателя Комитета по благоустройству Сергея Малинина.

Карта появится примерно через два месяца. Как именно она будет работать, чиновник не уточнил.

По словам Малинина, сроки ликвидации ям для разных автодорог отличаются: на участках с интенсивным движением это пять суток, а на менее загруженных дорогах — десять суток.