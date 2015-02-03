Ни легкорельсового транспорта, ни аэроэкспресса до Пулкова к чемпионату мира по футболу 2018 года, скорее всего, не появится, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замминистра транспорта Николая Асаула.

Чиновник заявил, что время упущено. По словам Асаула, если бросить все силы на строительство линии легкорельса или аэроэкспресса, «работать днём и ночью», то успеть ещё можно. Но, скорее всего, этого не произойдёт.

Одним из наиболее вероятных видов транспортной связи с аэропортом станет выделенная полоса, по которой будут ездить колонны с болельщиками и командами к стадиону.