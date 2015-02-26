В середине мая начнётся капитальный реставрационный ремонт вестибюля станции «Балтийская». Ремонт продлится пять месяцев, сообщает «Мой район».

Закрывать станцию на время ремонта не планируют. Однако возможно, что во время работ введут ограничение на вход в подземку.

На станции планируют отреставрировать фасад здания, облицовку из природных и искусственных камней в вестибюле, а также восстановить кровлю.