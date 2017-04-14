Если сотрудник полиции не соблюдает правила или ведет себя неадекватно, вы можете сразу позвонить по номеру 112 и сообщить о противоправных действиях. В этом случае нужно назвать номер жетона и все остальные данные, которые вы успели выяснить.

Нужно различать осмотр и досмотр. Внешний осмотр — это законная процедура, когда полицейские просят выложить содержимое карманов. От него можно отказаться, но если скрывать нечего, то лучше спокойно согласиться, общение с сотрудниками может этим и закончиться. Досмотр — более серьезная вещь. Узнайте у людей в форме, каковы основания для вашего досмотра: соответствие какой-либо ориентировке, совершение административного правонарушения на глазах у полицейского или сообщение о том, что правонарушение совершили именно вы. На практике проверки часто проводятся без каких-либо оснований, но доказать это сложно: сотрудник органов всегда может сослаться на ориентировки. И все же имейте в виду, что «общая проверка» — это недостаточное основание для задержания.

Личный досмотр должен производиться лицом одного с вами пола в присутствии двух понятых того же пола. В исключительных случаях, когда имеются основания полагать, что при вас есть оружие, — без понятых. При этом у полицейских нет обязанности обязательно вести видеосъемку. В протоколе обязательно нужно указать основания проведения досмотра без понятых.

Общий срок административного задержания не может превышать трех часов. Если вас задерживают по ориентировке и отправляют в отделение, не сопротивляйтесь. Это может спровоцировать применение силы со стороны полицейских. По закону полицейский имеет право применять силу, только если вы пытаетесь причинить вред другим гражданам. Однако в случае стычки с полицейским вам будет трудно потом доказать, что такой угрозы не было.

Если в ходе досмотра у полицейских появится подозрение, что вы прячете что-то в интимных местах или в нижнем белье, вас могут отвести в досмотровую комнату и попросить раздеться полностью. Если такой комнаты рядом не окажется, то для полного досмотра отправят в отделение.

Если во время личного досмотра у вас найдут наркотики, будет возбуждено уголовное или административное дело — это зависит от веса найденного. Материалы направят в подразделение психоневрологического диспансера, чтобы поставить вас на учет.

Если у вас при себе нет наркотиков, но вы их принимали, стоит отказаться от медицинского освидетельствования. За отказ вам грозит штраф от 4 тысяч рублей или даже административный арест до 15 суток. Точно такое же наказание ждет за употребление наркотиков и психотропных веществ. То есть статья за административное правонарушение будет в обоих случаях. Но если факт употребления наркотиков подтвердится, информация попадет в служебные базы МВД и ФСБ. А это может вызвать самые неприятные последствия, например сложности с трудоустройством.

В результате досмотра должен составляться административный протокол. В нем необходимо перечислить все те вещи и ценности, которые находятся при себе. Если велась видеосъемка, об этом тоже обязательно должны сделать запись в протоколе. Не подписывайте документ, если не согласны с написанным или в нем искажены факты. Проверьте, чтобы в протоколе не было свободных полей, где можно было бы что-то дописать. Обязательно получите копию протокола — вы всегда имеете на это право.

Чтобы быть во всеоружии, ознакомьтесь с Кодексом об административных правонарушениях. Порядок личного досмотра регулирует статья 27.1 — там перечисляются все правила; статья 27.7 — «личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице». Также пригодится «Закон о полиции» — статья 13 и статья 14.