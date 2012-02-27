Группа компаний Global Point Family объединяет два направления деятельности: услуги в области маркетинговых коммуникаций (Global Point Agency) и управление ресторанными проектами. В Петербурге они открыли рестораны «Счастье», «22.13», Barbaresco и Soholounge.

Команда Global Point Family полтора года назад переехала с Английского проспекта на 9-й этаж бизнес-центра «Атрио» на Петроградской набережной. В открытом пространстве работают почти все сотрудники, кроме финансового и юридического отдела. Перед идеологами компании Игорем Белявским и Ириной Парфеновой, которые придумали дизайн офиса, стояла задача не перегружать пространство лишними деталями. В интерьере преобладают легкие материалы — стекло и дерево. За счет многочисленных источников света рабочее пространство выглядит более домашним.

Встречи проходят в четырех переговорных комнатах, названных в честь столиц, в которых есть офисы компании: «Москва» и «Нью-Йорк», — и где планируется их открытие: «Париж» и «Гонконг». В одной из них стоит кикер — подарок на 23 Февраля. Раз в месяц по пятницам ресепшен превращается в барную стойку, и в офисе проходит вечеринка OMG, it's Friday. Летом откроют выход на террасу, где можно будет отдыхать.