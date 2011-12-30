В 2011 году The Village регулярно рассказывал о новых местах, которые открывались в Петербурге, и сообщал о важных городских событиях, будь то деятельность нового мэра или программа «Лето в Новой Голландии». Под конец года редакция хотела бы еще раз поблагодарить всех, кто в уходящем году делал Петербург лучше, а заодно дать возможность пользователям определить, какие места и события они считают самыми значимыми. Для этого мы запустили голосование «Итоги года — 2011», результаты которого объявлены ниже. Но сначала — пара ответов на часто задаваемые вопросы.





О номинантах

В Петербурге есть десятки достойных ресторанов и баров, фастфудов и воков, магазинов, хостелов, выставочных и общественных пространств. Отметить все — работа непосильная, поэтому редакция The Village выбрала по восемь или шестнадцать номинантов в 8 категориях. Благодаря этим местам и событиям Петербург в этом году стал лучше. Чтобы пользователи сайта смогли отметить самые любимые из выбранных редакцией мест, The Village ежегодно проводит итоговое голосование.

О том, как проходило голосование

Чтобы выбирать было интереснее, голосование в этом году прошло по олимпийской турнирной системе. Номинанты были случайным образом разбиты на пары; те, кто набирал больше голосов в своей паре, проходили в следующий тур и соревновались с победителем из соседней пары — и так до тех пор, пока не остался один победитель.

События этого декабря показывают, что любое голосование сегодня не проходит без проблем, и The Village не стал в данном случае исключением. Пусть ни одна из политических партий не была представлена в номинациях, но без каруселей и вбросов не обошлось. Сначала The Village пришлось отказаться от системы голосования через Facebook, которая так верно служила в прошлом году. Причина, по которой редакция пошла на такой шаг, описана во второй части словаря этого года, в статье про СММ: в 2011-м стало слишком много людей, готовых продавать «лайки» пачками по демпинговым ценам, и предложения поучаствовать в такого рода фальсификациях получили многие номинанты. Мы благодарны нашим участникам за то, что они не стали пользоваться подобными услугами, но во избежание недоразумений The Village решил во втором туре поменять систему подсчета на собственную.

Как выяснилось, СММ-щики приняли такой ход за вызов и решили обкатать разные способы накруток с помощью сервисов вроде 10minutemail.com, позволяющих быстро и в неограниченных количествах регистрировать почтовые ящики для подтверждения голосов. Техническая служба The Village внимательно отслеживала и удаляла подобные голоса; большинство работ по их проверке проходило во время пауз между турами, поэтому пользователи могли замечать некоторые расхождения в данных в разное время голосования. Тем не менее после тщательного анализа всех голосов редакции удалось получить точные и честные результаты пользовательского голосования, и теперь можно поприветствовать победителей.

ПОБЕДИТЕЛИ

Бар года Ресторан года

Лучшее новое место Событие года

Вок года Магазин года