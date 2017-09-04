4 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Каждое утро The Village знакомит горожан с прогнозом погоды, ситуацией на дорогах и главными новостями к текущему часу.
Прогноз погоды
По прогнозам Гидрометцентра, в понедельник, 4 сентября, воздух в Москве прогреется до 19 градусов. Будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Такая же погода ожидается на протяжении всей недели, а во вторник, 5 сентября, — ливень и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Рассмотрение жалобы Серебренникова
Сегодня в Мосгорсуде рассмотрят жалобу на избранную режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения. 23 августа его отправили под домашний арест, запретив пользоваться интернетом и телефоном и общаться с кем-либо, кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя.
Отзыв лицензии у Русского международного банка
Центробанк лишил лицензии зарегистрированный в столице Русский международный банк. По данным регулятора, его бизнес-модель была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков. Кроме того, организация, входящая в топ-150 банков страны, не соблюдала требования в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Бесплатная вакцинация на станциях метро
В метро началась бесплатная вакцинация от гриппа. С 4 по 10 сентября пассажиры смогут сделать прививку около станций «Речной вокзал», «Царицыно», «Домодедовская», «Петровско-Разумовская», «Тульская», «Молодежная», «Бауманская», «ВДНХ», «Теплый Стан», «Бульвар Рокоссовского», «Тушинская» и «Перово». Медики будут работать с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 — в субботу и с 09:00 до 16:00 — в воскресенье.
Обращение родителей к учителям
Родители московских школьников призвали учителей свести к минимуму объемы домашних заданий. По их мнению, действующие в России требования на этот счет нуждаются в уточнениях.
Проездные к 870-летию столицы
Московский метрополитен выпустит специальную серию билетов «Единый», посвященную 870-летию Москвы. Проездные выйдут тиражом в 600 тысяч экземпляров и будут продаваться во всех кассах подземки.
Затруднения в движении по Тверской улице
Из-за столкновения пассажирского автобуса № 101 и легкового автомобиля затруднено движение на Тверской улице по направлению в область. Авария произошла на пересечении 1-й Тверской-Ямской и улицы Чаянова. Водитель легковой машины погиб, пятеро пассажиров автобуса получили травмы.
Перекрытие Саввинской набережной
Движение транспорта по Саввинской набережной ограничили до 06:00 четверга, 7 сентября. Из-за работ по «Моей улице» полностью перекроют участок набережной от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка. Также в центре вводятся ночные перекрытия для укладки асфальта.