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4 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Каждое утро The Village знакомит горожан с прогнозом погоды, ситуацией на дорогах и главными новостями к текущему часу.

Прогноз погоды

По прогнозам Гидрометцентра, в понедельник, 4 сентября, воздух в Москве прогреется до 19 градусов. Будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Такая же погода ожидается на протяжении всей недели, а во вторник, 5 сентября, — ливень и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Рассмотрение жалобы Серебренникова

Сегодня в Мосгорсуде рассмотрят жалобу на избранную режиссеру Кириллу Серебренникову меру пресечения. 23 августа его отправили под домашний арест, запретив пользоваться интернетом и телефоном и общаться с кем-либо, кроме родителей и адвоката. Посещение театра оставлено на усмотрение следователя.

Отзыв лицензии у Русского международного банка

Центробанк лишил лицензии зарегистрированный в столице Русский международный банк. По данным регулятора, его бизнес-модель была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков. Кроме того, организация, входящая в топ-150 банков страны, не соблюдала требования в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Бесплатная вакцинация на станциях метро

В метро началась бесплатная вакцинация от гриппа. С 4 по 10 сентября пассажиры смогут сделать прививку около станций «Речной вокзал», «Царицыно», «Домодедовская», «Петровско-Разумовская», «Тульская», «Молодежная», «Бауманская», «ВДНХ», «Теплый Стан», «Бульвар Рокоссовского», «Тушинская» и «Перово». Медики будут работать с 08:00 до 20:00 по будням, с 09:00 до 18:00 — в субботу и с 09:00 до 16:00 — в воскресенье.

Обращение родителей к учителям

Родители московских школьников призвали учителей свести к минимуму объемы домашних заданий. По их мнению, действующие в России требования на этот счет нуждаются в уточнениях.

Проездные к 870-летию столицы

Московский метрополитен выпустит специальную серию билетов «Единый», посвященную 870-летию Москвы. Проездные выйдут тиражом в 600 тысяч экземпляров и будут продаваться во всех кассах подземки.

Затруднения в движении по Тверской улице

Из-за столкновения пассажирского автобуса № 101 и легкового автомобиля затруднено движение на Тверской улице по направлению в область. Авария произошла на пересечении 1-й Тверской-Ямской и улицы Чаянова. Водитель легковой машины погиб, пятеро пассажиров автобуса получили травмы.

Перекрытие Саввинской набережной

Движение транспорта по Саввинской набережной ограничили до 06:00 четверга, 7 сентября. Из-за работ по «Моей улице» полностью перекроют участок набережной от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка. Также в центре вводятся ночные перекрытия для укладки асфальта.

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