В субботу проспект Академика Сахарова перекроют. Там пройдет митинг в поддержку оппозиции Горожане потребуют допустить независимых кандидатов в Мосгордуму на выборы
Завтра, 20 июля, на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму на выборы.
Для проведения акции с 08:00 до 18:00 полностью перекроют часть проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца, а также улицу Маши Порываевой от Каланчевской до Докучаева.
Сам митинг с заявленным числом участников до 15 тысяч человек начнется в 14:00. Собравшиеся поддержат снятых с выборов оппозиционеров, среди которых — Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Иван Жданов, Елена Русакова и Сергей Митрохин. Встреча организована Либертарианской партией.
Сейчас оппозиционеры пытаются оспорить найденный избиркомами брак в подписях за их выдвижение. Для этого независимые кандидаты собрали более тысячи заявлений москвичей, подтверждающих, что их подписи действительны. Тем временем в Москве продолжаются ежедневные акции протеста на Трубной площади, сегодня ожидается уже шестая встреча подряд, начнется она в 19:00.
Источники: пресс-служба Дептранса, Либертарианская партия
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