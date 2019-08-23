Россияне смогут бесплатно возвращать товары с AliExpress без объяснения причин Компания пытается мотивировать покупателей совершать более дорогие покупки
AliExpress разрешил россиянам возвращать купленные товары из Китая без объяснения причин.
Раньше покупателям приходилось аргументировать возврат и оплачивать обратную пересылку. Теперь у россиян будет две недели на то, чтобы бесплатно вернуть покупку. Сделать это можно через службу поддержки в разделе «Cпор». Получив там специальный код, его вместе с товаром необходимо предъявить в отделении «Почты России».
Деньги вернут покупателю после доставки товара на склад AliExpress. Сроки зачисления зависят от банка-эмитента карты, но предполагается, что в среднем процедура будет занимать 10–14 дней.
На первом этапе услуга затронет около 10 тысяч товаров, позднее — весь ассортимент. При этом вернуть смартфоны, электронные компоненты для гаджетов, нижнее белье и свадебные платья, сшитые на заказ, нельзя. Сколько продлится первый этап, в компании не уточнили.
Россия стала первой страной за пределами Китая, для которой AliExpress ввел подобную услугу. По мнению гендиректора российского отделения компании Лю Вэя, новая опция позволит россиянам решиться на более дорогие покупки. Сейчас средний чек на платформе составляет девять-десять долларов.
Источник: «РБК»
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