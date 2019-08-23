AliExpress разрешил россиянам возвращать купленные товары из Китая без объяснения причин.

Раньше покупателям приходилось аргументировать возврат и оплачивать обратную пересылку. Теперь у россиян будет две недели на то, чтобы бесплатно вернуть покупку. Сделать это можно через службу поддержки в разделе «Cпор». Получив там специальный код, его вместе с товаром необходимо предъявить в отделении «Почты России».

Деньги вернут покупателю после доставки товара на склад AliExpress. Сроки зачисления зависят от банка-эмитента карты, но предполагается, что в среднем процедура будет занимать 10–14 дней.



На первом этапе услуга затронет около 10 тысяч товаров, позднее — весь ассортимент. При этом вернуть смартфоны, электронные компоненты для гаджетов, нижнее белье и свадебные платья, сшитые на заказ, нельзя. Сколько продлится первый этап, в компании не уточнили.

