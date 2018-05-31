Акцию памяти убитых в тюрьмах Ленинграда не согласовали Акцию традиционно проводят в первую субботу июня на Воскресенской набережной
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отказала в согласовании акции памяти убитых в ленинградских тюрьмах. Мероприятие традиционно проводят в первую субботу июня. Участники спускают в Неву цветы, которые плывут по реке в память о погибших.
В этом году организаторам предложили изменить дату или место проведения акции. Несмотря на это, они намерены провести мероприятие 2 июня в 11:00 на Воскресенской набережной.
«30 лет мы проводим эту акцию. Прервать эту традицию мы не считаем для себя возможным. Однако те, кто придет, должны отдавать себе отчет в том, что их присутствие может быть воспринято как участие в несогласованной акции», — рассказали они.
В программу памятного дня внесли изменения — автобусы на мемориальное кладбище «Левашовская пустошь» будут отправляться в 12:00 с Троицкой площади. На Воскресенской набережной их не будет.
Ранее Фонд Иофе запустил сайт о «Левашовской пустоши». Это кладбище использовалось для захоронения погибших в ленинградских тюрьмах с сентября 1937 по 1954–1955 годы.
Источник: страница события