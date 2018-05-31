Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отказала в согласовании акции памяти убитых в ленинградских тюрьмах. Мероприятие традиционно проводят в первую субботу июня. Участники спускают в Неву цветы, которые плывут по реке в память о погибших.

В этом году организаторам предложили изменить дату или место проведения акции. Несмотря на это, они намерены провести мероприятие 2 июня в 11:00 на Воскресенской набережной.