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Новости31 мая 2018

Акцию памяти убитых в тюрьмах Ленинграда не согласовали Акцию традиционно проводят в первую субботу июня на Воскресенской набережной

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отказала в согласовании акции памяти убитых в ленинградских тюрьмах. Мероприятие традиционно проводят в первую субботу июня. Участники спускают в Неву цветы, которые плывут по реке в память о погибших.

В этом году организаторам предложили изменить дату или место проведения акции. Несмотря на это, они намерены провести мероприятие 2 июня в 11:00 на Воскресенской набережной.

«30 лет мы проводим эту акцию. Прервать эту традицию мы не считаем для себя возможным. Однако те, кто придет, должны отдавать себе отчет в том, что их присутствие может быть воспринято как участие в несогласованной акции», — рассказали они.

В программу памятного дня внесли изменения — автобусы на мемориальное кладбище «Левашовская пустошь» будут отправляться в 12:00 с Троицкой площади. На Воскресенской набережной их не будет.

 Ранее Фонд Иофе запустил сайт о «Левашовской пустоши». Это кладбище использовалось для захоронения погибших в ленинградских тюрьмах с сентября 1937 по 1954–1955 годы.

Источник: страница события

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