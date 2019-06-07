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Новости7 июня 2019

Сколько стоит недостроенная гостиница у Цирка Собственник готов продать здание «Дели»

Сколько стоит недостроенная гостиница у Цирка
РедакторАлексей Шахов

Собственник недостроенной гостиницы «Дели» у Цирка готов продать ее, если на этом месте захотят строить собор святой Екатерины. Сумму назвал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с Союзом архитекторов, обсуждая, какие места для храма стоит рассматривать далее.

1 миллиард

рублей стоит
недостроенная гостиница «Дели» у Цирка

По словам главы города, цену можно снизить на переговорах, но место не хотят рассматривать из-за непривлекательной транспортной доступности места. Поэтому в итоговый список попали шесть других площадок.

Напомним, что список из самых популярных у горожан мест для храма святой Екатерины сформирован на основе запросов 10 тысяч горожан. В нем уже нашли несколько изъянов, например, там есть два почти идентичных пункта, которые делят голоса горожан — «Сибирский тракт» и «На Сибирском тракте».

Источник: Корреспондент The Village

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