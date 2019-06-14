Кластер «Большая Сысерть» из старого завода под Екатеринбургом

В Сысерти хотят создать туристически-рекреационный кластер «Большая Сысерть», с заброшенным заводом, который превратят в культурный центр. Проект презентовал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских во время встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В новом парке хотят открыть детский парк промышленных развлечений, где будут рассказывать о развитии металлургии, а также собираются проводить выставки и концерты.

«По сути, это будет как Ельцин Центр, только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности. Мы планируем сделать там парк промышленных развлечений для детей, там будет показана история развития металлургической отрасли, будут организованы выставочные пространства под открытым небом, залы для проведения концертов и других мероприятий, связанных с научно-образовательными проектам», — говорит Дмитрий Нисковских