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Новости18 июня 2019

Таблички «Город храбрых» на четырех трассах Екатеринбурга Уральскую столицу украсили знаками, о которых говорил губернатор Евгений Куйвашев

Таблички «Город храбрых» на четырех трассах Екатеринбурга
РедакторАлексей Шахов

На Кольцовском, Тюменском, Новомосковском и Челябинском тракте появились знаки «Город храбрых» под табличками «Екатеринбург». Фотографии новых объектов опубликовал Znak.com.

Новые знаки стали ответом на табличку «Город бесов», которая появилась днем ранее. Идею установить знак «Город храбрых» озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, однако, появившиеся таблички точно не официальные — часть из них, по словам очевидцев, уже демонтировали.

Источник, фотографии: Znak.com

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