Новости19 июня 2019
Сколько виз планирует выдать генконсульство США в Екатеринбурге в 2019 году Представители Америки планируют удвоить число туристов из уральской столицы
Генеральное консульство США в Екатеринбурге хочет удвоить количество выданных за год виз. Об этом «Интерфаксу» сообщила руководитель консульского отдела Огняна Иванова-Шрирам.
20 000
виз в америку или более
хочет выдать консульство США в Екатеринбурге за 2019 года
По словам Ивановой-Шрирам, в прошлом году, когда визы почти не выдавались, в консульстве сумели сделать немного более 10 тысяч виз. Документы в консульстве выдают без перерывов.
ИСточник: «Интерфакс»
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