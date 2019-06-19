Кирилл Шлаен и Алексей Каневский (Петербург) — об институте мяса и моде на копчение

О брискете и токсичном копчении

КИРИЛЛ: Смокеры и брискет (смокер — профессиональное устройство для горячего копчения, брискет — говяжья грудинка, — Прим. ред.) — главные тренды в ресторанах по всей стране. Когда говорят об этой технологии приготовления мяса, то всегда вспоминают о тебе. Получается, что до Алексея Каневского ничего подобного в России не было?

АЛЕКСЕЙ: Я думаю, что технологии приготовления брискета в смокере несколько сотен, а может быть, и тысяч лет, потому что это один из основных способов консервации мяса. Я был уверен, что в России можно найти абсолютно все, но когда стал изучать данный вопрос, оказалось, что у нас брискет никто не готовит. Это было не так давно, около 4-5 лет назад. Я поехал в Америку, отучился почти три недели во Freedmenʼs у Эвана Ле Роя, лучшего барбекю-мастера США, а когда вернулся домой, то понял, почему этого продукта у нас не существует: в ресторанах не было ни смокеров, ни мастеров, которые понимают тонкости процесса, ни правильно обработанного мяса, нужной соли, перца, черных перчаток, толстой фольги — ничего. И самое главное — не было культуры барбекю: никто не готовил в смокерах и, соответственно, никто из гостей не ел ничего подобного.

КИРИЛЛ: Хотя копченое мясо или рыбу в России все любят с детства.

АЛЕКСЕЙ: Да, все готовят и едят копченую рыбу или мясо, но именно такого популярного продукта как говяжья копченая грудинка у нас не было. У большинства поваров грудинка считалась мясом третьего сорта, из которого можно приготовить тушенку или фарш. Впрочем, традиционная отечественная грудинка, действительно, подходила только для котлет, а не для брискета. Но если мы говорим про качественную мраморную говядину, то из нее получается очень сочное, нежное и вкусное блюдо.