Москва перейдет на систему раздельного сбора мусора с 2020 года — во всех дворах города установят специальные баки. Такое постановление принял президиум столичной мэрии. Контейнеры также появятся в социальных учреждениях и магазинах. С начала года Московская область уже перешла на раздельный сбор: там внедряют двухпоточную систему сбора: контейнеры ставят для «сухих» отходов и для «мокрых».

The Village рассказывал, какой путь проходит отсортированный мусор — от контейнера до перерабатывающего завода. Как начать сортировать отходы и разобраться в маркировках, читайте в нашем гиде.

В конце марта Дмитрий Медведев заявил, что в перспективе правительство рассмотрит отказ от одноразовой пластиковой посуды. Он сослался на опыт Евросоюза, который запретил ее продажу с 2021 года. Ранее в Госдуме предложили полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. The Village рассказывал, почему от них стоит отказаться уже сейчас.

Источник: ТАСС