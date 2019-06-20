9 мая, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости20 июня 2019

Запретить одноразовую посуду на московских мероприятиях Также «Гринпис» предложил увеличить число точек, где можно налить питьевую воду в собственную бутылку

РедакторАлена Дергачева

Гринпис предложил московским властям запретить использовать на городских мероприятиях одноразовую посуду и продвигать многоразовые аналоги пакетов и упаковки.

В организации отметили, что Москва должна последовать примеру Ленинградской области, где впервые в России отказались от использования одноразового пластика во время массовых мероприятий. Также активисты предложили увеличить число точек, где можно налить питьевую воду в собственную бутылку, и поддерживать свопы и шеринг-сервисы.

Представители Гринписа отметили, что такие инициативы помогут выстроить систему минимального образования мусора в Москве, так как одного внедрения раздельного сбора недостаточно. По закону предотвращение образования и максимальное использование ресурсов — ведущие приоритеты политики по обращению с отходами.

Москва перейдет на систему раздельного сбора мусора с 2020 года — во всех дворах города установят специальные баки. Такое постановление принял президиум столичной мэрии. Контейнеры также появятся в социальных учреждениях и магазинах. С начала года Московская область уже перешла на раздельный сбор: там внедряют двухпоточную систему сбора: контейнеры ставят для «сухих» отходов и для «мокрых».

The Village рассказывал, какой путь проходит отсортированный мусор — от контейнера до перерабатывающего завода. Как начать сортировать отходы и разобраться в маркировках, читайте в нашем гиде.

 В конце марта Дмитрий Медведев заявил, что в перспективе правительство рассмотрит отказ от одноразовой пластиковой посуды. Он сослался на опыт Евросоюза, который запретил ее продажу с 2021 года. Ранее в Госдуме предложили полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. The Village рассказывал, почему от них стоит отказаться уже сейчас.

Источник: ТАСС

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Натуральный обмен: 7 московских свопов
Натуральный обмен: 7 московских свопов Где меняются одеждой, книгами, цветами, мебелью и всем остальным
Натуральный обмен: 7 московских свопов

Натуральный обмен: 7 московских свопов
Где меняются одеждой, книгами, цветами, мебелью и всем остальным

Отправлять органические отходы в диспоузер, а не в мусорное ведро
Отправлять органические отходы в диспоузер, а не в мусорное ведро Везде ли его можно установить и как это поможет в борьбе со свалками
Отправлять органические отходы в диспоузер, а не в мусорное ведро

Отправлять органические отходы в диспоузер, а не в мусорное ведро
Везде ли его можно установить и как это поможет в борьбе со свалками

Что бренды делают из ненужной одежды?
Что бренды делают из ненужной одежды? Которую мы сдаем на переработку
Что бренды делают из ненужной одежды?

Что бренды делают из ненужной одежды?
Которую мы сдаем на переработку

Сколько микропластика человек употребляет в день

Микропластик попадает в организм с питьевой водой, едой и воздухом

Сколько микропластика человек употребляет в день
Микропластик попадает в организм с питьевой водой, едой и воздухом

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

Как сделать квартиру удобной для жизни

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Первая полоса

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom

Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни

Как сделать квартиру удобной для жизни

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

10 музыкальных историй этого года
10 музыкальных историй этого года Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай
10 музыкальных историй этого года

10 музыкальных историй этого года
Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае И что со всем этим готовить
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
И что со всем этим готовить

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень

Где гулять в Москве
Где гулять в Москве 9 маршрутов и музыка для них
Где гулять в Москве

Где гулять в Москве
9 маршрутов и музыка для них

Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома

Как приготовить пасхальный кулич дома

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе Отвечаем на рабочие вопросы в День труда
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Отвечаем на рабочие вопросы в День труда

Как в инстаграме появились сторис
Как в инстаграме появились сторис И почему Facebook так и не купил Snapchat
Как в инстаграме появились сторис

Как в инстаграме появились сторис
И почему Facebook так и не купил Snapchat

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»
Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии

Смеяться, плакать или мечтать: Как выглядит современное искусство эпохи пандемии
Спекуляции, фейки, прогнозы коронацены в «Гараже»

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо
Как тратить деньги и зарабатывать на этом Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис
Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Подпишитесь на рассылку