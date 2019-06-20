Запретить одноразовую посуду на московских мероприятиях Также «Гринпис» предложил увеличить число точек, где можно налить питьевую воду в собственную бутылку
Гринпис предложил московским властям запретить использовать на городских мероприятиях одноразовую посуду и продвигать многоразовые аналоги пакетов и упаковки.
В организации отметили, что Москва должна последовать примеру Ленинградской области, где впервые в России отказались от использования одноразового пластика во время массовых мероприятий. Также активисты предложили увеличить число точек, где можно налить питьевую воду в собственную бутылку, и поддерживать свопы и шеринг-сервисы.
Представители Гринписа отметили, что такие инициативы помогут выстроить систему минимального образования мусора в Москве, так как одного внедрения раздельного сбора недостаточно. По закону предотвращение образования и максимальное использование ресурсов — ведущие приоритеты политики по обращению с отходами.
Москва перейдет на систему раздельного сбора мусора с 2020 года — во всех дворах города установят специальные баки. Такое постановление принял президиум столичной мэрии. Контейнеры также появятся в социальных учреждениях и магазинах. С начала года Московская область уже перешла на раздельный сбор: там внедряют двухпоточную систему сбора: контейнеры ставят для «сухих» отходов и для «мокрых».
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В конце марта Дмитрий Медведев заявил, что в перспективе правительство рассмотрит отказ от одноразовой пластиковой посуды. Он сослался на опыт Евросоюза, который запретил ее продажу с 2021 года. Ранее в Госдуме предложили полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. The Village рассказывал, почему от них стоит отказаться уже сейчас.
Источник: ТАСС