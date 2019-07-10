Руслана Соколовского оштрафовали за пикет на Красной площади. Он вышел с плакатом «Путин лох» Блогер устроил акцию против закона о неуважении к власти
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Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади. В конце июня блогер вышел туда с плакатом «Путин лох». Его признали виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Соколовский и его адвокат не пришли на заседание. Они просили перенести слушание, однако суд не стал этого делать.
25 июня, 08:55
В ночь на вторник, 25 июня, на Красной площади задержали видеоблогера Руслана Соколовского, который стоял в одиночном пикете с плакатом «Путин лох». Таким образом блогер протестовал против закона о неуважении к власти.
Около 03:00 «ОВД-Инфо» сообщило, что Соколовского отпустили из полиции.
В марте Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. За первое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Весной 2017 года Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условного срока из-за ролика, в котором он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Блогера признали виновным в том числе по статьям за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Позднее с Соколовского сняли судимость по экстремистской 282-й статье из-за ее частичной декриминализации. В целом блогер около полугода провел в СИЗО и еще два месяца под домашним арестом.
Соколовский рассказывал The Village о своем отношении к Екатеринбургу, где он почти лишился свободы.
Комментарии
Свобода слова как в 1970 году.
Зато стабильно!
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