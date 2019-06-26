Конструктивистская открытка Ural Music Night

Ural Music Night совместно с Почтой России выпустил фестивальные открытки. Как сообщает пресс-служба почты, их можно будет отправить бесплатно по всему миру в ночь с 28 на 29 июня.

На открытке изображен Главпочтамт, один из памятник Свердловского конструктивизма. Сама карточка стилизована под айдентику фестиваля от РА «Восход». Ящик и стойку с открытками разместят в инфоцентре фестиваля у памятника Татищеву и де Геннину.