Конструктивистская открытка Ural Music Night Уральский фестиваль выпустил открытки с Главпочтамтом
Ural Music Night совместно с Почтой России выпустил фестивальные открытки. Как сообщает пресс-служба почты, их можно будет отправить бесплатно по всему миру в ночь с 28 на 29 июня.
На открытке изображен Главпочтамт, один из памятник Свердловского конструктивизма. Сама карточка стилизована под айдентику фестиваля от РА «Восход». Ящик и стойку с открытками разместят в инфоцентре фестиваля у памятника Татищеву и де Геннину.
Напомним, что в Ночи Музыки примут участие группы Shortparis, JazzRausch BigBand, Grupo Fantasma, Ивана Бессонова, «Эпидемия» и Litlle Big в сквере у Театры драмы. Также недавно стало известно про концерт ЛСП и еще шести хэдлайнеров, концерт группы Brainstorm в сквере у Театра драмы, а также визит лондонских андерграундных электронщиков из Ninja Tune. После были анонсированы еще девять музыкантов из разных стран мира и Хаски и группой «Грот».
ИСтчоник: Пресс-служба Почты России
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