Москомархитектура утвердила проект станции метро «Нижегородская» Некрасовской линии, которую оформят в стиле авангардистского искусства.

В дизайне используют сочетание геометрических фигур ярких цветов. Потолки в кассовых залах украсят желтыми и оранжевыми плафонами квадратной формы. Путевые стены и колонны платформы выполнят в тех же оттенках — они будут контрастировать с серым цветом потолка и стен. Кроме того, вдоль перрона установят ярко-оранжевые кубические скамьи.



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Освещение станции тоже сделают контрастным, свет будет варьироваться от теплого желтого до холодного синего. Потолки соберут из алюминиевых панелей со встроенными светодиодами, стены облицуют керамогранитом и серым камнем, а полы вымостят полированным и шлифованным гранитом.