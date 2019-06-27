Какой будет станция метро «Нижегородская» в духе Малевича и Лисицкого Станцию оформят в стиле авангардистского искусства
Москомархитектура утвердила проект станции метро «Нижегородская» Некрасовской линии, которую оформят в стиле авангардистского искусства.
В дизайне используют сочетание геометрических фигур ярких цветов. Потолки в кассовых залах украсят желтыми и оранжевыми плафонами квадратной формы. Путевые стены и колонны платформы выполнят в тех же оттенках — они будут контрастировать с серым цветом потолка и стен. Кроме того, вдоль перрона установят ярко-оранжевые кубические скамьи.
Освещение станции тоже сделают контрастным, свет будет варьироваться от теплого желтого до холодного синего. Потолки соберут из алюминиевых панелей со встроенными светодиодами, стены облицуют керамогранитом и серым камнем, а полы вымостят полированным и шлифованным гранитом.
При разработке проекта авторы вдохновлялись картинами Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина и других художников-супрематистов.
Станция «Нижегородская» появится на одноименной улице в районе пересечения с Рязанским проспектом. Здесь построят две платформы, на которые одновременно смогут приходить поезда двух линий — Некрасовской и Большой кольцевой. Новая станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Рязанская», который объединит метро, МЦК, железнодорожный и наземный транспорт.
Первый участок Некрасовской линии метро открыли 3 июня. Изначально власти обещали запустить ветку летом 2018 года. Полностью открыть розовую ветку планируют в конце 2019 — начале 2020 года.
Источник: сайт мэрии Москвы
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Комментарии
при чем тут Малевич и Лисицкий?
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