Стать волонтером на фестивале меццо-тинто в Музее ИЗО

Музей ИЗО начал поиск волонтеров на V Международный фестиваль меццо-тинто. Как сообщили The Village в пресс-службе музея, помощники будут работать с 14 по 23 августа.

На фестивале можно будет увидеть около 1000 работ от художников из 31 страны, которые выполнены в сложнейшей технике гравюры – меццо-тинто, возникшей в XVII веке. Сегодня в технике меццо-тинто работают порядка 400 авторов по всему миру, поэтому волонтерам желательно знать один из иностранных языков — английский, испанский, французский, немецкий или японский.

Юбилейный фестиваль разместится на трех площадках — в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (Воеводина, 5), Международном центре искусств «Главный проспект» (Ленина, 8) и Арт-галерее Ельцин Центра (Ельцина, 3).

Подать заявку на волонтерство можно по ссылке.