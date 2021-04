Перформансы, речитативы и голова Кейта Флинта: Маршрут по Ural Music Night от The Village

Легкий старт и рэйв в сквере

Выходить гулять можно сразу, как закончите работу. Начните в 18:00 с площадки Good level на Пушкина, 9а, где в разное время можно увидеть работы художников и уличных фотографов. Вся площадь делится на тематические пространства «Вагон», «Комната», «Чердак» и «Двор». Насладившись искусством, вспомните середину мая и идите в сквер у Театра драмы.

В 19:00 на Октябрьской площади играют Little Big. Российская рэйв-группа породила уже немалое количество хитов: от Skibidi и Big Dick до Faradenza и Give Me Your Money. Накануне выступления в Екатеринбурге команда выпустила новый приставучий трек «I’m Ok», который наверняка сыграют на своем концерте в районе сквера.

Илья Прусикин и банда будут заводить толпу в районе набережной час, после чего, натанцевавшись, можно перейти к стилобату Ельцин Центра, где в 20:10 начнут свой концерт уральцы Blues Bastards. Их видение стоунер-блюз-рока даст телу немного отдохнуть, но не уступит по энергетике предыдущей группе.