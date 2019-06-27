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Гид The Village27 июня 2019

Перформансы, речитативы и голова Кейта Флинта: Маршрут по Ural Music Night от The Village Как услышать максимальное количество новых группы и музыкальных жанров в Екатеринбурге за одну ночь

Перформансы, речитативы и голова Кейта Флинта: Маршрут по Ural Music Night от The Village
РедакторАлексей Шахов

28 июня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night — 2 500 музыкантов из разных стран мира одновременно выступят на 80 площадках в центре уральской столицы. Редакция The Village разработала свой маршрут по Ночи Музыки для тех, кто любит много гулять. Увидеть нашу подборку можно на официальном сайте или в приложении Ural Music Night для Android и iOS.

В маршрут добавляли группы и музыкантов, которых редко можно увидеть в Екатеринбурге, не исключив пары хэдлайнеров. Также отвели немного времени на то, чтобы передохнуть от впечатлений и взять чашку кофе с собой в заведениях, которые попадутся по пути от площадки к площадке.

Публикуем инструкцию по обращению с нашим гидом, который делится на три главы.

Легкий старт и рэйв в сквере

Выходить гулять можно сразу, как закончите работу. Начните в 18:00 с площадки Good level на Пушкина, 9а, где в разное время можно увидеть работы художников и уличных фотографов. Вся площадь делится на тематические пространства «Вагон», «Комната», «Чердак» и «Двор». Насладившись искусством, вспомните середину мая и идите в сквер у Театра драмы.

В 19:00 на Октябрьской площади играют Little Big. Российская рэйв-группа породила уже немалое количество хитов: от Skibidi и Big Dick до Faradenza и Give Me Your Money. Накануне выступления в Екатеринбурге команда выпустила новый приставучий трек «I’m Ok», который наверняка сыграют на своем концерте в районе сквера.

Илья Прусикин и банда будут заводить толпу в районе набережной час, после чего, натанцевавшись, можно перейти к стилобату Ельцин Центра, где в 20:10 начнут свой концерт уральцы Blues Bastards. Их видение стоунер-блюз-рока даст телу немного отдохнуть, но не уступит по энергетике предыдущей группе.

Дальнее путешествие за контрабасом и андерграундом

После Blues Bastards предлагаем отправиться в сторону Камерного театра, совершив одно из самых длинных путешествий этого маршрута. По пути можно захватить еду с собой и зайти посмотреть на двор ГЦСИ, где участники творческого объединения Oberton создают атмосферное электронное мероприятие с помощью звука, света и движения. Вся площадка станет большой иллюстрацией на повседневное взаимодействие человека и машины. Оцените, подумайте и двигайтесь дальше.

В 21:30 в Камерном театре стартует выступление израильского контрабасиста Адама Бена Эзры. С помощью виртуозной игры он смог собрать миллионы просмотров роликов на YouTube. На обоих своих альбомах, как в трио на Can’t Stop Running, так и в сольном Pin Drop Адам смешивает элементы джаза, рока и этнической музыки.

Послушав израильского мультиинструменталиста, стоит вернуться к танцам. Идем на площадку лондонского андерграундного лейбла Nunja Tune в «Доме Печати», где с 22:00 играет Iglooghost — по характеристике независимых интернет-медиа, автор самой сумасшедшей электронной музыки на современной сцене. Его творчество балансирует на грани пограничных психических расстройств и музыкально-танцевальной истерии. А если вы задержались на Адаме или просто не большой фанат электронной музыки, то смело идите на группу Voodoo Idol в баре Syndrome в 21:50 — психоделическое рок-трио с влиянием стоунера из Москвы и дамой на вокале.

Закончить 28 июня предлагаем на концерте Хаски в 23:10 возле башни «Исеть» — рускоязычного рэпера с дерзкими и провокационными текстами. Необычная манера исполнения, сложная рифмовка с использованием ассонансов и аллитераций, мрачные тексты, полные метафор и рисующие яркий портрет поколения — все это про него. Попробуйте, даже если раньше холодно дышали к русскоязычному хип-хопу.

Там же рядом, с 23:40 на стилобате Ельцин Центра выступит Shortparis — avant-pop/experimental коллектив из Санкт-Петербурга. Их выступление больше похоже на театральный перформанс, в котором музыканты придумывают стихийные решения, с помощью импровизации адаптируясь к особенностям концертной площадки.

Экзотика полуночи

В 00:00 из окон гостиницы «Исеть» в Городке чекситов начнет играть «Другой оркестр». Классический оркестр из 25 музыкантов сыграет треки группы Prodigy, а также устроит световое шоу, посвященное умершему в 2019 году фронтмену британской электронной группы Кейту Флинту.

С 00:30 до 1:00 на памятнике уральскому комсомолу можно поймать The Blind Suns — дрим-поп трио из Франци с легким женским вокалом. Гитары и танцы могут закончиться посиделками на траве в саду Вайнера, где с 00:50 играют Bohemian Bards — группа, играющая средневековую музыку, соответствующую сегодняшним требованиям оупенэйровой музыкальной индустрии. Взяв за основу мелодику европейской старинной музыки и максимально сохранив ее аутентичность за счет использования оригинальных музыкальных инструментов, они переработали этот материал, добавив современные грувы, элементы прогрессив-роковой импровизации, авторские тексты и усилив звучание качовыми рифами.

Непобежденные сном перемещаются на гала-концерт в сквере у Театра драмы, с 2:00 тут играет латышская группа Brainstorm. Музыкантам поразительно удается совмещать в своем творчестве три языка, создавая одновременно композиции на латышском, русском и английском языках. Здесь же можно встретить рассвет, поддержав традицию Ночи музыки уже в пятый раз.

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