Перформансы, речитативы и голова Кейта Флинта: Маршрут по Ural Music Night от The Village

28 июня в Екатеринбурге пройдет фестиваль Ural Music Night — 2 500 музыкантов из разных стран мира одновременно выступят на 80 площадках в центре уральской столицы. Редакция The Village разработала свой маршрут по Ночи Музыки для тех, кто любит много гулять. Увидеть нашу подборку можно на официальном сайте или в приложении Ural Music Night для Android и iOS.

В маршрут добавляли группы и музыкантов, которых редко можно увидеть в Екатеринбурге, не исключив пары хэдлайнеров. Также отвели немного времени на то, чтобы передохнуть от впечатлений и взять чашку кофе с собой в заведениях, которые попадутся по пути от площадки к площадке.

Публикуем инструкцию по обращению с нашим гидом, который делится на три главы.