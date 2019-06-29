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Новости29 июня 2019

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до конца дня Также в столице отмечаются рекордные холода

РедакторРоман Чернянский

МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде в Москве.

До конца субботы, 29 июня, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. В городе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня весь день будет идти дождь, а дневная температура не превысит 11–13 градусов.

По данным центра погоды «Фобос», в Москве зафиксирована рекордно низкая температура для 28 июня. «Такого холода в дневные часы в столице не было последний 71 год», — отметил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

Уже завтра в городе потеплеет до 21 градусов, а в понедельник — до 25 градусов. При этом до следующего уик-энда в столице прогнозируют дожди.

В центре погоды «Фобос» уже сообщали, что москвичей ждет мощное ультраполярное вторжение, которое принесет в город настоящую осень.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источники: МЧС, Гидрометцентр, «РБК»

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