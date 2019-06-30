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Новости30 июня 2019

На участника протестов в Шиесе завели уголовное дело за распыленный перцовый баллончик На полигоне 4 июня после столкновений с силовиками задержали девять протестующих

РедакторАлена Дергачева

На участника протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова завели уголовное дело о побоях.

Адвокат фигуранта Алексей Куроптев рассказал «МБХ медиа», что дело возбудили по событиям 4 июня, когда на будущей свалке после столкновений силовиками задержали девять протестующих. Из материалов дела следует, что Габов якобы умышленно распылил перцовый баллончик в сторону сотрудника ЧОП, который охранял полигон.

Габову уже избрали меру пресечения — его отпустили под подписку о невыезде, добавил адвокат. По статье 116 Уголовного кодекса ему грозит до двух лет лишения свободы.

 Активисты круглосуточно следят за строительством экотехнопарка «Шиес». 4 июня они пытались помешать установке забора, который закрывает проход на полигон, — около шестидесяти участников встали на его месте живым щитом. После этого и начались задержания. В конце мая в результате подобных столкновений пострадали семь эковолонтеров.

 Будущий полигон, который называют экотехнопарком «Шиес», вызывает протесты по всей Архангельской области. Активисты хотели организовать референдум по строительству свалки, однако Верховный суд признал его проведение незаконным. «Ведомости» сообщали, что 15 июня строительство полигона приостановят. Представители «Шиеса» заявили, что работы завершают планово, так как заканчивается подготовительный этап. После этого проект должен будет впервые пройти общественные слушания, а также получить экологические заключения.

Недавно РЖД отменила остановку поездов на станции Шиес и прекратила продажу билетов по этому направлению, объяснив закрытие продаж отсутствием спроса.

Источник: «МБХ Медиа»

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