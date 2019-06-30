На участника протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова завели уголовное дело о побоях.

Адвокат фигуранта Алексей Куроптев рассказал «МБХ медиа», что дело возбудили по событиям 4 июня, когда на будущей свалке после столкновений силовиками задержали девять протестующих. Из материалов дела следует, что Габов якобы умышленно распылил перцовый баллончик в сторону сотрудника ЧОП, который охранял полигон.

Габову уже избрали меру пресечения — его отпустили под подписку о невыезде, добавил адвокат. По статье 116 Уголовного кодекса ему грозит до двух лет лишения свободы.