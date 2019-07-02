Ролик о Екатеринбурге, как городе для Универсиады-2023 С этим видео уральская столица победила в конкурсе FISU
2 июля стало известно, что Международная федерация университетского спорта (FISU) в Неаполе выбрала Екатеринбург городом проведения Универсиады в 2023 году. Уральская столица не имела конкурентов и была единственным кандидатом на проведение мирового спортивного события. Сразу после объявления результатов в сети начали распространять ролик, с которым презентовали уральскую заявку.
Напомним, ранее сообщалось, что 93 % екатеринбуржцев поддерживаютпроведение мирового спортивного события в уральской столице.
Источник: Facebook
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