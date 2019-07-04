Сколько стоит спроектировать вторую ветку метро в Екатеринбурге После получения Универсиады в мэрии снова заговорили о новых станция уральской подземки
После того, как стало известно, что Универсиада точно пройдет в Екатеринбурге, мэрия подняла вновь тему второй ветки метро. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на проектирование уже выделена часть средств.
351 400 000
рублей понадобится для проектирования
второй ветки метро в Екатеринбурге
Из бюджета города выделят 250 миллионов, из бюджета Свердловской области — 89 миллионов, остальные деньги привлекут из альтернативных источников. В проект также входит передача объектов первой ветки метро в собственность города и модернизация станции метро «Геологическая» за 100 миллионов рублей.
Напомним, что проект второй ветки предусматривает строительство десяти станций между между ВИЗом и ЖБИ. Однако, ситуация может измениться, если деревню для Универсиады решат строить не на берегу Верх-Исетского пруда.
Источник: Пресс-служба пдминистрации Екатеринбурга
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