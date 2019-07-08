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Новости8 июля 2019

Прошли под «кирпич»: Рядом с резиденцией Путина задержали трех журналистов Сотрудники «МБХ медиа» готовили материал про аварийный деревянный дом в селе Усово

РедакторРоман Чернянский

Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.

По данным издания, полицейские объяснили задержание тем, что журналисты прошли пешком под «кирпич», запрещающий въезд на машине. Кулагина рассказала, что у нее и ее коллег отобрали паспорта.

Журналистов отвезли в Барвихинский отдел полиции, где их опросили сотрудники ФСО, мотивируя это тем, что задержанные «оказались на охраняемой территории первого лица».

Сотрудники «МБХ медиа» работали над материалом про аварийный деревянный дом в селе Усово рядом с резиденцией Путина. В двухэтажном здании живут девять семей, которых уже несколько лет обещали расселить.

Источник: «МБХ медиа»

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