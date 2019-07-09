В обычном режиме линия возобновит работу в воскресенье, 21 июля, с открытием метро.

На новом участке БКЛ появятся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии. Открыть движение на участке обещают в 2021 году.



The Village показывал, как будет выглядеть станция БКЛ «Мичуринский проспект» с китайскими иероглифами и новые станции «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе», которые оформят в стиле хай-тек.



Источник: пресс-служба Московского метрополитена

