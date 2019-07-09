Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю Ограничения продлятся с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии столичного метро от станции «Университет» до «Коммунарки» закроют с 13 по 20 июля для строительства перегонного туннеля Большой кольцевой линии.
Движение поездов от «Университета» приостановят, закрыв на вход и выход девять станций: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Между закрытыми станциями запустят бесплатные компенсационные автобусы. Метрополитен просит пассажиров пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями, а также наземным транспортом.
В обычном режиме линия возобновит работу в воскресенье, 21 июля, с открытием метро.
На новом участке БКЛ появятся три станции: «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии. Открыть движение на участке обещают в 2021 году.
The Village показывал, как будет выглядеть станция БКЛ «Мичуринский проспект» с китайскими иероглифами и новые станции «Проспект Вернадского» и «Аминьевское шоссе», которые оформят в стиле хай-тек.
Источник: пресс-служба Московского метрополитена
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