Не тратиться на проектирование второй ветки метро и направить все деньги на развитие трамваев

Урбанист Владимир Злоказов предложил не тратиться на проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге и вместо этого активно заняться развитием трамвайной сети. Как сообщил автор в Facebook, новый проект может стать грандиознее, чем метро.

Злоказов считает, что Универсиада уже точно пройдет в Новокольцовском, поэтому пишет, что тратить 250 миллионов на проект ветки метро, которая не связана с событием, «будет глупо» и что проект «снова встанет» (на создание ветки необходимо 60 миллиардов рублей). Поэтому главным транспортным проектом ближайших лет может стать трамвайная линия в Новокольцовский и Кольцово через Уктус.

Помимо собственно новой линии по неосвоенным территориям потребуется также изменение проекта планировки узла в районе метро «Ботаническая». Также можно включить сюда строительство новой линии по улице Машинной вдоль районов новой застройки: Чемпион-парк, Клевер-парк, Парковый квартал и т.д. для соединения ее с улицей Луначарского. Также, если мы хотим соедниться и с улицей 8 Марта, можно говорить о модернизации линии на этой улице с восстановлением движения между Радищева и Ленина, и продлении линии по Елицина до Челюскинцев. Владимир злоказов, урбанист