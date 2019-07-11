Не тратиться на проектирование второй ветки метро и направить все деньги на развитие трамваев Урабанист Владимир Злокаков предложил вложиться в другой электротранспорт
Урбанист Владимир Злоказов предложил не тратиться на проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге и вместо этого активно заняться развитием трамвайной сети. Как сообщил автор в Facebook, новый проект может стать грандиознее, чем метро.
Злоказов считает, что Универсиада уже точно пройдет в Новокольцовском, поэтому пишет, что тратить 250 миллионов на проект ветки метро, которая не связана с событием, «будет глупо» и что проект «снова встанет» (на создание ветки необходимо 60 миллиардов рублей). Поэтому главным транспортным проектом ближайших лет может стать трамвайная линия в Новокольцовский и Кольцово через Уктус.
Помимо собственно новой линии по неосвоенным территориям потребуется также изменение проекта планировки узла в районе метро «Ботаническая».
Также можно включить сюда строительство новой линии по улице Машинной вдоль районов новой застройки: Чемпион-парк, Клевер-парк, Парковый квартал и т.д. для соединения ее с улицей Луначарского.
Также, если мы хотим соедниться и с улицей 8 Марта, можно говорить о модернизации линии на этой улице с восстановлением движения между Радищева и Ленина, и продлении линии по Елицина до Челюскинцев.
Владимир злоказов, урбанист
В своем телеграм-канале урабанист начал опрос: нужно ли разрабатывать общественное предложение по этому проекту и насколько он будет интересен горожанам. Проголосовать можно по ссылке.
Напомним, что 250 миллионов на проектирование второй ветки метро выделили в мэрии уральской столицы после того, как Екатеринбург выиграл право проведения Универсиады в 2023 году. Изначально планировалось вести метро на ВИЗ, где разместили бы спортсменов, но сейчас наиболее вероятно, что городок Универсиады построят в Кольцово — проект одобрил Владимир Путин.
Источник: Владимир Злоказов
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