Прохладная погода продержится в Москве еще несколько дней, а тепло до 25 градусов вернется в столицу на следующей неделе, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, завтра, 12 июля, в Московском регионе пройдут небольшие дожди, температура в городе не превысит 14–16 градусов. Вероятность осадков сохранится и в субботу, но воздух прогреется до 17–19 градусов.

В воскресенье погода станет лучше: обойдется без осадков, а температура вырастет до 19–21 градуса. В понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди, зато в Москве потеплеет до 24–25 градусов.

