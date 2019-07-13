6 февраля, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости13 июля 2019

На что тратят деньги россияне Большая доля расходов приходится на продукты

РедакторРоман Чернянский

Доля расходов россиян на продукты выросла во втором квартале 2019 года, следует из опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

38,9 %

доходов россияне тратят на еду

За аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 38,2 %. Так как продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения, доля продуктовых расходов растет, объяснили аналитики банка. «Расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», — предположили в Сбербанке.

Рост доли расходов на продукты свидетельствует об обеднении населения, пояснила «РБК» экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, чем выше доля расходов на еду, тем ниже доля среднего класса в экономике. Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что реальные доходы населения продолжат сокращаться, что приведет к дальнейшему увеличению доли расходов на продовольствие.

Расходы на остальные категории из исследования Сбербанка сократились в годовом выражении, на прежнем уровне осталась только доля выплат на проценты по кредитам.

Место

Статья расходов

Доля в общей структуре расходов

Продукты

38,9 %

Коммунальные услуги

15,2 %

Одежда

9,7 %

Здравоохранение

6,6 %

Выплата процентов по кредитам

6,6 %

Бытовые товары

5,7 %

Отдых и путешествия

4,8 %

В опросе приняли участие 2 300 совершеннолетних россиян в возрасте до 65 лет, проживающих в 164 городах с населением более 100 тысяч человек.

По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 %. Реальные денежные доходы населения в первом квартале, напротив, сократились на 2,3 %.

С 2014 по 2018 год доля среднего класса в российской экономике сократилась с 37 до 30 %, отмечали аналитики Альфа-банка в конце июня.

Источник: «РБК»

Share
1
скопировать ссылку

Читайте также:

Варить кофе дома
Варить кофе домаИ экономить несколько тысяч рублей в месяц
58
Варить кофе дома

Варить кофе дома И экономить несколько тысяч рублей в месяц

Как правильно экономить
Как правильно экономитьВ кафе, супермаркете, магазине и банке
0
Как правильно экономить

Как правильно экономить В кафе, супермаркете, магазине и банке

Сколько денег нужно россиянам, чтобы хватало на самое необходимое

80 % семей имеют сложности с тем, чтобы купить минумум товаров и не потратить весь доход

0

Сколько денег нужно россиянам, чтобы хватало на самое необходимое 80 % семей имеют сложности с тем, чтобы купить минумум товаров и не потратить весь доход

«Я очень дешево съездил за границу»
«Я очень дешево съездил за границу»Люди, которые сумели сэкономить на отдыхе в Европе — о том, как это им удалось
36
«Я очень дешево съездил за границу»

«Я очень дешево съездил за границу» Люди, которые сумели сэкономить на отдыхе в Европе — о том, как это им удалось

Комментарии

1 комментарий
Показать
БНБабка на лавочке mode = on

Вот это новость! Оказывается, россияне тратят деньги на еду. Ни за что бы не подумал.

#
0
Комментировать

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду

Первая полоса

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людейОбъясняем, что делать
0
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей Объясняем, что делать

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом
0
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митингРазбираемся с экспертами
0
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами

13 флисок для переменчивой погоды
13 флисок для переменчивой погоды
0
13 флисок для переменчивой погоды

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду
Большой гид по сноубордуКак выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься
0
Большой гид по сноуборду

Большой гид по сноуборду Как выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
0
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Лучшие события в городе прямо сейчас
Лучшие события в городе прямо сейчасЗимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю
0
Лучшие события в городе прямо сейчас

Лучшие события в городе прямо сейчас Зимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-роллеЧто слушать, читать и смотреть на этой неделе
0
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

Коллекция детской одежды adidas и Lego
Коллекция детской одежды adidas и LegoПонравится и взрослым, и самым маленьким
0
Коллекция детской одежды adidas и Lego

Коллекция детской одежды adidas и Lego Понравится и взрослым, и самым маленьким

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
0
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

Как выбрать расческу
Как выбрать расческуИ правильно расчесывать волосы
1
Как выбрать расческу

Как выбрать расческу И правильно расчесывать волосы

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
0
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)
0
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждаютКак задерживали и избивали протестующих в Москве
0
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают Как задерживали и избивали протестующих в Москве

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метроА к некоторым приходят домой
5
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
0
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Что покупать в летней коллекции H&M StudioПайетки, экокожа и бахрома
0
Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Что покупать в летней коллекции H&M Studio Пайетки, экокожа и бахрома

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-мИ выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили

Москва после суда над Алексеем Навальным
Москва после суда над Алексеем НавальнымСторонники политика выходят на улицы города
0
Москва после суда над Алексеем Навальным

Москва после суда над Алексеем Навальным Сторонники политика выходят на улицы города

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»Собрали мемы о процессе над оппозиционером
0
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером

Подпишитесь на рассылку