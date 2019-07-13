На что тратят деньги россияне Большая доля расходов приходится на продукты
Доля расходов россиян на продукты выросла во втором квартале 2019 года, следует из опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова»
38,9 %
доходов россияне тратят на еду
За аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 38,2 %. Так как продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения, доля продуктовых расходов растет, объяснили аналитики банка. «Расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», — предположили в Сбербанке.
Рост доли расходов на продукты свидетельствует об обеднении населения, пояснила «РБК» экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, чем выше доля расходов на еду, тем ниже доля среднего класса в экономике. Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что реальные доходы населения продолжат сокращаться, что приведет к дальнейшему увеличению доли расходов на продовольствие.
Расходы на остальные категории из исследования Сбербанка сократились в годовом выражении, на прежнем уровне осталась только доля выплат на проценты по кредитам.
Место
Статья расходов
Доля в общей структуре расходов
Продукты
38,9 %
Коммунальные услуги
15,2 %
Одежда
9,7 %
Здравоохранение
6,6 %
Выплата процентов по кредитам
6,6 %
Бытовые товары
5,7 %
Отдых и путешествия
4,8 %
В опросе приняли участие 2 300 совершеннолетних россиян в возрасте до 65 лет, проживающих в 164 городах с населением более 100 тысяч человек.
По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 %. Реальные денежные доходы населения в первом квартале, напротив, сократились на 2,3 %.
С 2014 по 2018 год доля среднего класса в российской экономике сократилась с 37 до 30 %, отмечали аналитики Альфа-банка в конце июня.
Источник: «РБК»
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Вот это новость! Оказывается, россияне тратят деньги на еду. Ни за что бы не подумал.
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