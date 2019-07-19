Завтра, 20 июля, на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму на выборы.



Для проведения акции с 08:00 до 18:00 полностью перекроют часть проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца, а также улицу Маши Порываевой от Каланчевской до Докучаева.



Сам митинг с заявленным числом участников до 15 тысяч человек начнется в 14:00. Собравшиеся поддержат снятых с выборов оппозиционеров, среди которых — Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Иван Жданов, Елена Русакова и Сергей Митрохин. Встреча организована Либертарианской партией.

