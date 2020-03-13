Такого, что люди скупают все товары в магазинах, здесь нет. Я вчера сходил в супермаркет специально посмотреть, что там происходит. Полка с туалетной бумагой была полной. Единственное, что полностью разобрали, — макароны, на полках не было ни одной пачки. Никакой паники нет, все просто спокойно движется в сторону карантина. В Северной Калифорнии никто не отрицает распространение вируса, все понимают, что за этим стоит научное объяснение. Если и появляются какие-то теории заговора, то к ним, скорее, все относятся с юмором. Но если отъехать на 20 миль, то ситуация в других районах может быть совсем другой.

Эпидемия коронавируса отразилась на работе компаний Кремниевой долины и вообще на жизни в Северной Калифорнии. Сейчас нужно сделать так, чтобы люди не встречались друг с другом, чтобы не было больших массовых мероприятий, но здесь их и так не проводят. Сан-Франциско — это не город, который известен вечеринками и концертами, это город, где люди занимаются делами. В пятницу в Университете Беркли все получили письма, что необходимо подготовиться к карантину и за выходные все преподаватели должны освоить, как работает Zoom (программа для проведения онлайн-конференций. — Прим. ред.). Уже в понедельник звонки протестировали, а со вторника уже не было офлайн-занятий, все они идут через Zoom. Этот переход был абсолютно органичным.

Такая же история с компаниями в Кремниевой долине. Все быстро перешли на удаленную работу. Друг, который работает в Facebook, прислал фотографию из автобуса, который довозит сотрудников до офиса, — он ехал в нем один. На гугл-картах видно, что пробок больше нет. Подруга, которая работает в долине и учится в Беркли, сказала, что ее жизнь стала только лучше. Теперь ей не нужно тратить два часа с утра и два часа вечером на дорогу со всеми пробками, потому что сейчас она все делает через Zoom. Именно здесь, в Северной Калифорнии, еще в 60-х годах прошлого века появились первые идеи о том, что человечество перейдет в виртуальный мир, и со временем они развивались, в последние годы об этом много говорили. Мне кажется, в Калифорнии больше верят в такую модель будущего для людей, чем в любой другой точке мира, и сейчас это в какой-то степени сбывается.