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Фоторепортаж7 января 2022

Протесты, буддисты и расширение города: 10 лучших фоторепортажей The Village Екатеринбург

Протесты, буддисты и расширение города: 10 лучших фоторепортажей The Village Екатеринбург
АвторСоня Глухова

Показываем 10 лучших фоторепортажей, которые сделала редакция The Village Екатеринбург за 2021 год.

Как прошло протестное шествие за свободу

В январе прошла серия несогласованных шествий в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Показываем фоторепортаж с шествия 31 января.

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Как уральская буддистская община покидала храм на горе Качканар

Храм Шад Тчуп Линг появился на горе Качканар в 1995 году, а в 2016 году власти признали его строительство незаконным. Тогда фотограф Анна Марченкова решила узнать, что там происходит, и сделать большой фотографический проект про буддийскую общину на Урале. В течение трех лет девушка ездила в монастырь, чтобы фотографировать, и суммарно провела там более 30 дней. В январе 2021 судебные приставы постановили, что с 1 февраля начнут выселять буддистов силой, поэтому Анна решила съездить на буддийские земли зимой, прямо перед расселением.

Показываем фоторепортаж и историю Анны Марченковой о зимней поездке в общину «Шедруб Линг» и мечты буддистов, которым уже не дано осуществиться.

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Как на Эльмаше создавали культурный центр в здании бывшего кинотеатра «Заря»

Жилой дом на улице Баумана, 2, построили в 1955 году по проекту архитектора Петра Деминцева. Он также проектировал Дом художника на улице Куйбышева, первый уральский небоскреб «Рубин» на улице Малышева, Дом культуры «Уралэлектротяжмаша» и другие здания в Екатеринбурге. С первого дня тут был кинотеатр «Заря», популярный в советское время из-за локации — прямо на пересечении центральных улиц микрорайонов Уралмаш и Эльмаш. В 1990-е годы кинотеатр пришел в упадок, а затем закрылся на реконструкцию.

В обновленном виде «Заря» открылась в 2009 году, но после пандемии кинотеатр не возобновил работу сразу, а после работ стал культурным хабом, где могут пересекаться разные городские сообщества.

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Как прошло четырехлетие The Village Екатеринбург

В 2020 году мы отметили четырехлетие уральской редакции. Мы собрали друзей в баре «Самоцвет» и устроили вечеринку с Poko Cox, приглашенными местными диджеями, специальными коктейлями и праздничным тортом.

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Как изменилась улица Радищева в Екатеринбурге

Последние несколько лет сильно изменили облик микрорайона вокруг бывшего Центрального рынка на Шейнкмана — Радищева — Сакко и Ванцетти. Мы зафиксировали, как девелоперы меняют центр города в этом месте.

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Как работают мобильные пункты вакцинации в Екатеринбурге

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса работают в Екатеринбурге начиная с февраля — в торговых центрах, гипермаркетах и общественных местах вроде аэропорта. Точки призваны разгрузить поликлиники, где недостаточно площадей и персонала, чтобы обеспечить вакцинацию горожан и жителей городов-спутников. Летом мы съездили в несколько мобильных пунктов, чтобы посмотреть, как они справляются с потоком горожан.

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Как сносили гостиницу «Дели»

Летом снесли один из самых известных екатеринбургских недостроев — гостиницу «Дели» на Куйбышева, 36 — поскольку эта территория вошла в новую градостроительную концепцию «Цирк — Ледовая арена». Гостиницу начали строить еще в 1995 году, а остановили работы в 1997, после чего на площадке ничего не происходило. Планы на объект были амбициозными: отель мог стать международным деловым и гостиничным центром с 200 номерами, бассейном, спортивным комплексом, атриумом и подземной парковкой.

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Как сделали новую часть набережной у «Клевер Парка»

В Екатеринбурге продолжается реконструкция набережной Исети у «Клевер Парка» на пересечении улиц Фурманова, Ткачей и Машинной. Первую часть набережной запустили в 2017 году, а спустя три года показали новый благоустроенный сегмент левого берега — от улицы Ткачей в сторону парка Маяковского и улицы Щорса.

Мы зафиксировали, как выглядел левый берег реки в финале работ по благоустройству.

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Как меняется город у «Екатеринбург-Экспо»

Мы продолжили серию фоторепортажей в рубрике «Город», где мы фиксируем, как расширяются границы Екатеринбурга. Один из выпусков был посвящен району рядом с «Екатеринбург-Экспо» на юго-востоке Екатеринбурга, где сейчас идет строительство деревни Универсиады. Территорию должны сдать к старту спортивных соревнований, которые пройдут с 8 по 19 августа в 2023 году. В будущем пространство станет автономным районом.

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Как меняются общественные пространства Екатеринбурга

Большинство дедлайнов масштабных реконструкций городских пространств совпадают с 300-летием Екатеринбурга, которое состоится в 2023 году. Мы решили зафиксировать, как выглядят парки, скверы и набережные, что в них изменилось за 2021 год и какими они станут в будущем.

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Фотографии: обложка, 1, 3, 5-10 — Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург, 2 — Анна Марченкова, 4 — Алексей Пономарчук,

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