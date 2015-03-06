На Воскресенской набережной (бывшей Робеспьера) в створе проспекта Чернышевского сегодня открыли памятник первому русскому линейному кораблю «Полтава». Об этом сообщает пресс-служба Георгия Полтавченко.

На церемонии открытия Полтавченко заявил, что линейный корабль «Полтава» — символ морской славы России. В своё время корабль лично проектировал Пётр I. Судно получило имя в честь победы русских войск в Полтавской битве.

Памятник создали скульптор Александр Таратынов и архитектор Валерий Лукин. В дальнейшем на территории яхт-клуба при строящемся «Лахта-центре» корабль «Полтава» воссоздадут в натуральную величину.