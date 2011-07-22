В Москве планируют проводить социологические опросы жителей о работе столичных чиновников. Причем опрашивать будут каждый месяц, пояснил 21 июля Сергей Собянин на оперативном заседании правительства. По результатам этих опросов каждый квартал будут определять, кто получит премию, а кого поставят на вид. «Ни о каких средних цифрах по городу мы говорить больше не будем. Мы будем говорить конкретно, как работает то или иное учреждение, как ведется работа в том или ином районе, округе. Будем точно знать настроения жителей», — уточнил мэр.

Уже первый опрос москвичей — как они оценивают работу поликлиник, школ, служб ЖКХ, а также деятельность глав управ — показал большой разброс мнений в разных районах Москвы. Например, коммунальными службами в Строгино удовлетворены 72 % жителей, а в районе Котловка — немногим больше 30 %. Глав управ, как показал опрос, знают далеко не все горожане, и оценка их работы также сильно разнится. Говорит Москва: Самые курьезные высказывания московских чиновников

При этом рейтинг самого Собянина за последний год значительно снизился. Если в ноябре 2010-го на отлично его работу оценивали 25 % опрошенных, то в апреле — только 10 %. Также недавний опрос выявил, какие ведомства вызывают у жителей большей всего нареканий: на первом месте оказался департамент ЖКХ, за ним следует департамент природопользования и на третьем месте — департамент транспорта и здравоохранения.