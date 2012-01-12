К апрелю на всём пути следования поездов «Сапсан» появится беспроводной интернет и качественная мобильная связь. Интернет в «Сапсанах» будет доступен как на маршруте Москва — Санкт-Петербург, так и на рейсах до Нижнего Новгорода. Для этого в «РЖД» проведут модернизацию поездной сети Wi-Fi, а все составы будут оснащены специальным оборудованием для усиления мобильного сигнала. Услуги будут предоставлены бесплатно и на стоимость билетов не повлияют.

Для осуществления проекта используют технологии 3G, защищающие мобильную связь от обрывов при движении и обеспечивающие использование интернета в сети Wi-Fi. По пути следования появятся антенно-мачтовые сооружения, обеспечивающие качественную работу всех операторов связи.