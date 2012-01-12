К апрелю на всём пути следования поездов «Сапсан» появится беспроводной интернет и качественная мобильная связь. Интернет в «Сапсанах» будет доступен как на маршруте Москва — Санкт-Петербург, так и на рейсах до Нижнего Новгорода. Для этого в «РЖД» проведут модернизацию поездной сети Wi-Fi, а все составы будут оснащены специальным оборудованием для усиления мобильного сигнала. Услуги будут предоставлены бесплатно и на стоимость билетов не повлияют.

Для осуществления проекта используют технологии 3G, защищающие мобильную связь от обрывов при движении и обеспечивающие использование интернета в сети Wi-Fi. По пути следования появятся антенно-мачтовые сооружения, обеспечивающие качественную работу всех операторов связи.

 

Поезд Петербург — Таллин могут запустить в мае
Перестройка: 4 студенческих проекта площади Восстания


 


Анна Максимова, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ОЖД: «Интернет на „Сапсанах“ есть, но это так называемый технологический интернет. Для пассажиров он не был заявлен как услуга. Wi-Fi позволит каждому работать в интернете на всём протяжении пути. Мы стремимся повышать качество обслуживания пассажиров, „Сапсанами“ пользуются часто деловые люди, руководители компаний, у них под рукой всегда должен быть интернет. Отдельная плата за Wi-Fi взиматься не будет, и фактором для повышения цен это тоже стать не может».

Фотография на обложке: www.gadgets.ru